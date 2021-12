Foot - OM

OM - Polémique : Racisme, Suk… Le coup de gueule de Troyes !

Publié le 30 novembre 2021 à 20h05 par La rédaction

Alors que des propos racistes venant du banc de l’OM à l’encontre d’Hyun-Jun Suk ont été captés, le club de Troyes a dénoncé ces agissements.