OM : La confidence surprenante de Lirola sur son but…

Publié le 29 novembre 2021 à 8h42 par La rédaction mis à jour le 29 novembre 2021 à 8h48

Unique buteur lors de la victoire de l’OM face à Troyes dimanche soir, Pol Lirola pensait pourtant être hors-jeu sur cette action.