OM : La satisfaction de Gueye après la victoire face à l'ESTAC !

Publié le 28 novembre 2021 à 23h05 par La rédaction

Vainqueur de l'ESTAC ce dimanche (1-0), Pape Gueye était soulagé après cette rencontre qui s'est déroulée à huis clos.