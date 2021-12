Foot - OM

OM - Clash : Alvaro, insultes… Rothen sort du silence et répond au coup de pression du clan Longoria !

Publié le 4 décembre 2021 à 17h45 par B.C.

Après les propos tenus par Jérôme Rothen à l’encontre d’Alvaro Gonzalez, l’OM a pris la parole par le biais de son directeur de la communication, Jacques Cardoze, pour réclamer des excuses publiques et des sanctions de la part de RMC. Ce samedi, l’ancien joueur du PSG a réagi à la polémique.

Auteur d’un geste dangereux sur Randal Kolo Muani cette semaine lors de la rencontre opposant l’OM et le FC Nantes, Alvaro Gonzalez a fait parler de lui, notamment sur l’antenne de RMC . Dans l’ After Foot , le journaliste Gilbert Brisbois a qualifié ce mercredi le défenseur espagnol de « garce » pour évoquer son style de jeu, des propos acquiescés par Jérôme Rothen le lendemain, qualifiant pour sa part Alvaro Gonzalez de « double-garce » et de « double-salope ». Des termes qui ont fait bondir l’OM, qui a pris la parole ce samedi par le biais de son directeur de la communication, Jacques Cardoze : « Les propos tenus par Gilbert Bribois et Jérôme Rothen à l’égard d’Alvaro Gonzalez dans l’émission "Rothen s'enflamme" du 2 décembre sont inadmissibles. Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. Les médias ont un devoir d’exemplarité dans le respect des personnes. L'OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux. » Une situation qui a obligé Jérôme Rothen à s’exprimer.

« Cet adjectif a été mal compris, donc je le retire »