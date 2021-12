Foot - OM

OM - Polémique : Racisme, Suk… Longoria a poussé un énorme coup de gueule en interne !

Publié le 3 décembre 2021 à 20h10 par B.C.

Cette semaine, l’ESTAC a dénoncé des propos racistes provenant du banc de touche de l’OM à l'encontre de son attaquant sud-coréen Hyun-Jun Suk. Pablo Longoria a de son côté haussé le ton en interne, tandis que des sanctions sont désormais attendues au sein du club phocéen.

Alors que l’ESTAC se déplaçait dans un Stade Vélodrome vide pour affronter l’OM le week-end dernier, plusieurs propos racistes ont été entendus en provenance du banc marseillais à l’encontre de l’attaquant sud-coréen Hyun-Jun Suk. Sur son site internet, Troyes a dénoncé et condamné ces paroles captées par les micros de Prime Vidéo , jugées par le club comme « inacceptables » et qui « viennent entacher une discipline, le football, qui se veut par essence multicolore et multiculturelle . » Informé de l’incident, Pablo Longoria a pris son téléphone pour « présenter les excuses de l'OM au joueur et au club de Troyes » comme l’a annoncé un porte-parole phocéen à l’ AFP , mais le président de l’OM ne s’est pas arrêté là.

L’OM hausse le ton en interne