OM : Sampaoli justifie son choix fort avec Payet !

Publié le 4 décembre 2021 à 22h45 par A.C.

Jorge Sampaoli s’est exprimé au sujet de l’état de Dimitri Payet, qui n’était pas censé être titulaire pour la rencontre entre l’OM et le Stade Brestois de ce samedi (1-2).

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille affrontait cette 17e journée de Ligue 1 avec la confiance... mais sans son meilleur joueur. Ces derniers jours, le flou a régné autour de la présence de Dimitri Payet au stade Vélodrome, avec notamment une sortie assez inquiétante de Jorge Sampaoli dès vendredi. « Payet n'était pas à l'entrainement, il est resté en salle car on ne prend pas de risque avec lui » a expliqué le coach de l’OM, en conférence de presse. « On va voir son évolution pour voir s'il est disponible pour le match de demain. Avec lui l'équipe a un contrôle diffèrent. On n'a pas encore réussi à le remplacer quand il est absent ». Finalement Payet était bien présent ce samedi, mais cela n’a pas empêché l’OM de sombrer face au Stade Brestois.

« Payet était un peu touché, c'est pour ça qu'il n'a pas tiré tous les coups de pied arrêtés »