OM : Der Zakarian savoure la victoire de Brest au Vélodrome !

Publié le 4 décembre 2021 à 20h13 par La rédaction

Ce samedi, le Stade Brestois a créé la surprise en s’imposant contre l’OM au Stade Vélodrome. Un succès savouré par Michel Der Zakarian, qui ne s’enflamme pas pour autant.