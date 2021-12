Foot - OM

OM - Clash : Rothen, insultes… Le clan Longoria reçoit une réponse claire sur la polémique Alvaro !

Publié le 4 décembre 2021 à 19h10 par B.C.

Ce samedi, l’OM a condamné des propos jugés « inadmissibles » tenus par Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen à l’encontre d’Alvaro Gonzalez. Le journaliste de RMC n’a pas mis longtemps avant de répondre au club phocéen.

Alors que Jérôme Rothen n’a pas hésité à qualifier Alvaro Gonzalez de « double garce » et de « double salope » au micro de RMC pour évoquer le vice du défenseur espagnol lors de Nantes-OM, rebondissant ainsi sur les propos du journaliste Gilbert Brisois qui avait pour sa part utilisé le mot « garce », le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze a pris la parole ce samedi pour condamner ces sorties. « Les propos tenus par Gilbert Brisbois et Jérôme Rothen à l’égard d’Alvaro Gonzalez dans l’émission "Rothen s'enflamme" du 2 décembre sont inadmissibles. Rien ne peut justifier d’insulter un joueur. (…) L'OM demande à RMC de formuler des excuses publiques à Alvaro Gonzalez et que des sanctions soient prises contre les auteurs de ces propos. Le club se réserve le droit de porter l’affaire devant les tribunaux », a-t-il lâché sur Twitter . Et la réponse de l’un des principaux concernés n’a pas tardé.

« L’histoire du foot est faite de joueurs qui jouent avec les règles et on aime ça »