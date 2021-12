Foot - OM

OM/OL - Polémique : La sortie fracassante de Longoria avant le verdict de la LFP !

Publié le 7 décembre 2021 à 11h45 par A.C.

Pablo Longoria est revenu sur les incidents qui ont émaillé le choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, le 21 novembre dernier.

C’est une affaire toujours en suspens. Arrêté suite à des débordements au Groupama Stadium, le match entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille fait encore énormément parler. Ce mercredi, le verdict de la Commission de discipline de la Ligue va tomber et des nouvelles révélations troublantes sont tombées. RMC Sport s’est en effet procuré une partie du rapport de l’arbitre Ruddy Buquet, où l’on apprend notamment que Jean-Michel Aulas aurait fait pression pour que la rencontre reprenne le soir même.

« C'est une décision qui aura une conséquence pour tous les clubs français, pas seulement pour l'OL et l'OM »