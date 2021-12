Foot - OM

OM - Clash : Ça chauffe entre Sampaoli et une grosse recrue du mercato ?

Publié le 9 décembre 2021 à 8h45 par A.D. mis à jour le 9 décembre 2021 à 8h47

Recruté par l'OM lors du dernier mercato estival, Gerson aurait du mal à assimiler les consignes de Jorge Sampaoli. A tel point que les deux hommes se prendraient le bec par moment.

Pour satisfaire Jorge Sampaoli, Pablo Longoria a réalisé un mercato XXL cet été. En effet, le président de l'OM a recruté une dizaine de joueurs pour étoffer l'effectif marseillais et permettre au coach argentin de remplir tous ses objectifs de la saison. Parmi les recrues estivales marseillaises, Gerson a bien du mal à s'adapter à ses nouvelles couleurs. Arrivé du Brésil, le milieu de terrain de 24 ans éprouve de grandes difficultés à évoluer à son plus haut niveau. Et alors que Jorge Sampaoli pousse Gerson à se révolutionner, les deux hommes auraient eu des discussions tendues.

Des discussions houleuses entre Gerson et Jorge Sampaoli ?