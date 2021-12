Foot - OM

OM - Polémique : Payet, OL… La nouvelle sortie fracassante du clan Longoria après la décision de la LFP !

Publié le 8 décembre 2021 à 23h10 par B.C. mis à jour le 8 décembre 2021 à 23h11

Interrogé par La Provence, le directeur de la communication de l’OM Jacques Cardoze a vivement réagi aux sanctions décidés par la LFP contre l’OL après le jet de bouteille sur Dimitri Payet le 21 novembre dernier.

La sentence est tombée ce mercredi soir. La commission de discipline de la LFP a décidé d’infliger un point de retrait ferme à l’OL suite aux incidents survenus au Groupama Stadium le 21 novembre dernier, et le jet de bouteille sur Dimitri Payet provoquant l’interruption de la rencontre face à l’OM. Le match se rejouera à Lyon sans public, mais l’affaire ne devrait pas en rester là. Alors que le directeur de la communication du club phocéen Jacques Cardoze, furieux de l’absence de dirigeant marseillais à cette commission, a fustigé la LFP avant l’annonce des sanctions, l’Olympique Lyonnais a répliqué dans un communiqué, fracassant la sortie du dirigeant de l’OM tout en annonçant que le club se réserve le droit de faire appel de la décision de la Ligue. Interrogé par La Provence , Jacques Cardoze s’est de nouveau prononcé sur le sujet, et a critiqué sans surprise le verdict.

« Une humiliation suprême »