OM/OL - Polémique : Jean-Michel Aulas répond à Pablo Longoria !

Publié le 7 décembre 2021 à 23h10 par A.M.

Alors que Pablo Longoria s'est prononcé sur les problèmes de sécurité dans les stades en France depuis le début de saison, le constat du président de l'OM semble partagé par Jean-Michel Aulas.

Depuis le début de la saison, les débordements dans les stades en France ont été trop nombreux, et les sanctions parfois insuffisantes. Et alors que la LFP n'a toujours pas rendu son verdict après l'incident durant le choc entre l'OL et l'OM au Groupama Stadium, Pablo Longoria a donné des idées pour améliorer le règlement. « Je souhaite simplement avoir un règlement clair dans lequel les sanctions qui s'appliquent sont actées pour chaque type d'incident. Cela éviterait à tout le monde de se poser des questions à chaque fois. Ça serait cohérent », confiait le président marseillais dans les colonnes de L'Equipe . Un avis partagé par son homologue lyonnais, Jean-Michel Aulas.

Aulas valide les propos de Longoria