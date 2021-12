Foot - OM

OM - Polémique : Sampaoli répond à l’énorme coup de gueule de Dimitri Payet !

Publié le 17 décembre 2021 à 14h45 par T.M.

Visé par un projectile face à l’OL, Dimitri Payet a publié cette semaine une tribune pour dénoncer ces agissements. Une sortie évoquée ce vendredi par Jorge Sampaoli.

Depuis le début de la saison, Dimitri Payet est l’une des principales cibles des attaques des supporters adverses. Alors que cela avait déjà dégénéré contre l’OGC Nice, le scénario s’est répété face à l’OL. Cette fois, le joueur de l’OM a été touché par un projectile à la tête et la rencontre a été arrêtée par l’arbitre. Suite à ces événements, Payet a publié une tribune dans Le Monde pour dénoncer ces incidents « lâches » et « inacceptables ».

« On doit aussi être proche de Payet »