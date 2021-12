Foot - OM

OL/OM - Clash : Payet, sanctions... Le nouveau coup de gueule d'Aulas !

Publié le 16 décembre 2021 à 23h00 par D.M.

Jean-Michel Aulas ne digère pas après avoir été condamné à dix matches de suspension, dont cinq ferme. Le président de l'OL est soupçonné d'avoir mis la pression sur l'arbitre lors de la rencontre entre le club lyonnais et l'OM.

Le 21 novembre dernier, l’OL devait défier l’OM. Mais la rencontre n’a pu aller à son terme après que Dimitri Payet ait été touché par une bouteille d’eau. Immédiatement après cet acte, Ruddy Buquet prenait la décision de renvoyer les acteurs au vestiaire. Après plusieurs minutes d’incertitude et de discussions avec les dirigeants des deux équipes, l’arbitre annonçait l'arrêt du match. Une décision que ne comprenait pas Jean-Michel Aulas. « La sécurité était assurée, le match pouvait reprendre sans aucun problème » avait indiqué le président de l’OL au micro de Prime Vidéo . Désireux de reprendre la partie, le dirigeant est accusé d’avoir mis la pression sur l’arbitre dans les travées du Groupama Stadium. Reconnu coupable par la LFP, Aulas a pris dix matches de suspension dont cinq ferme. Après le verdict, le responsable lyonnais n’a pas caché son incompréhension et sa déception.

« Personnellement, je suis très abattu et très déçu »