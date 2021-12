Foot - OM

OM - Malaise : Mandanda a du souci à se faire…

Publié le 16 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

Très peu utilisé cette saison, Steve Mandanda va probablement devoir se contenter de ce statut de doublure comme l'explique Joseph-Antoine Bell.

Conscient que l'arrivée de Pau Lopez allait redistribuer les cartes dans les buts de l'OM, Steve Mandanda ne devait toutefois pas s'attendre à une telle situation. Et pour cause, l'ancien Havrais n'a disputé que 5 rencontres depuis le début de saison dont 3 au mois d'août. Par conséquent, depuis début septembre, Steve Mandanda n'est apparu qu'à deux reprises, preuve que Pau Lopez a pris le dessus comme le souligne Joseph-Antoine Bell, ancien portier de l'OM entre 1985 et 1988.

«Le gardien est rentré dans le système de l'entraîneur»