Foot - OM

OL/OM - Polémique : Payet, incidents... Pierre Ménès prend position et fracasse Aulas !

Publié le 10 décembre 2021 à 1h30 par D.M.

Pierre Ménès a donné son avis sur les sanctions infligées par la commission de discipline de la LFP à l'OL. L'ancien chroniqueur en a profité pour adresser un tacle à Jean-Michel Aulas.

La LFP a rendu sa décision. Ce mercredi soit, la commission de discipline de l’instance s’est prononcée sur les incidents qui ont émaillé la rencontre entre l’OL et l’OM le 21 novembre dernier. La Ligue a décidé d’infliger un point de retrait au club lyonnais et de faire rejouer le match. Une sentence jugée insuffisante par la formation marseillaise. « Cette décision est profondément décevante, je dirais même humiliante pour les joueurs (…) Cette décision ne nous va pas. Depuis ce week-end, la rumeur courait qu'on n'aurait pas match gagné sur tapis vert. On ignorait totalement jusqu'à mardi midi qu'on ne nous convoquerait pas. On l'a vécu comme une humiliation suprême, comme un déni de justice » a confié Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’OM. De son côté, l’OL a pris « acte de la très lourde sanction de la commission de discipline et regrette de servir d’exemple après une série de faits qui se sont produits dans d’autres stades depuis le début de saison ». Pierre Ménès s’est exprimé sur cette décision et en a profité pour charger Jean-Michel Aulas.

« La réaction d’Aulas est encore une fois hors-sol, hors de propos, déplacée et même choquante »