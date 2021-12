Foot - OM

OL/OM - Clash : Aulas charge Sampaoli et pousse un coup de gueule !

Publié le 16 décembre 2021 à 10h10 par G.d.S.S.

Alors qu’il a écopé de dix matches de suspension pour ses propos envers l’arbitre à la mi-temps du match entre l’OL et l’OM qui avait fait l’objet de vives tensions, Jean-Michel Aulas n’accepte pas cette sanction et le fait savoir.

Cette rencontre entre l’OL et l’OM du 21 novembre dernier n’a toujours pas fini de faire parler… Marqué par un jet de bouteille sur Dimitri Payet qui avait rapidement mis un terme à la partie, ce match avait ensuite fait l’objet de vives tensions en coulisses avec notamment Jean-Michel Aulas qui aurait mis la pression au corps arbitral pour reprendre le jeu, pendant que le vestiaire de l’OM, marqué par l’agression sur Payet, avait catégoriquement refusé. Le président de l’OL a donc écopé d’une suspension de 10 matchs dont 5 ferme, et il pousse un coup de gueule à ce sujet dans les colonnes de L’Equipe .

« Quand je vois que M. Sampaoli menace l’arbitre… »