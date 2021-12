Foot - OL

OL/OM - Clash : Sampaoli, Labrune… Aulas s’agace et contre-attaque !

16 décembre 2021

Remonté par la décision de la LFP qui lui a infligé 10 matches de suspension dont 5 ferme en raison de son attitude avec le corps arbitral le soir du choc entre l’OL et l’OM, Jean-Michel Aulas entend bien faire appel, et le président lyonnais ne dissimule pas sa colère dans cet épineux dossier.

Les faits remontent au 21 novembre dernier, alors que l’OL et l’OM s’affrontaient en Ligue 1 au Groupama Stadium : dès le 4e minute de jeu, Dimitri Payet recevait un bouteille en plein visage en provenance des tribunes, un événement qui avait arrêté net la rencontre. Et au terme d’une énorme confusion qui aura duré près d’une heure et demi, le corps arbitral avait décidé de ne pas reprendre le match, ce qui avait provoqué la colère de Jean-Michel Aulas. Le président de l’OL aurait mis une forte pression auprès de Ruddy Buquet, ce qui lui a donc valu une lourde suspension de la part de la LFP avec 10 matches dont 5 ferme et 5 avec sursis. Et dans un large entretien accordé à L’Equipe ce jeudi, Aulas règle ses comptes avec la LFP en faisant passer un message fort à son président, Vincent Labrune.

Aulas charge la LFP… et l’OM

« Je suis très déçu. Je pense avoir apporté toutes les explications qui montraient qu'il ne pouvait pas y avoir d'intimidation vis-à-vis de l'arbitre. C'est la plus grande incompréhension. Cette décision n'est pas juste. On a d'un côté un arbitre qui ne dit pas la vérité et, pour ma part, je fais remarquer que le règlement devra évoluer entre la Ligue et la Fédération pour savoir qui peut, à un moment ou un autre, arrêter ou ne pas arrêter un match. Je n'ai pas été convaincant, probablement, et mon avocat non plus », indique dans un premier temps le président de l’OL, avant de pointer du doigt l’attitude du staff et des dirigeants de l’OM : « Cette décision n'est pas équilibrée. Quand je vois que, dans le même temps, M.Sampaoli menace l'arbitre – c'est ce qu'il y a dans les rapports – et qu'un certain nombre de joueurs de Marseille interviennent aussi violemment dans les couloirs, ce qui d'ailleurs, entre nous, a entraîné le changement de position de l'arbitre... Et ne parlons pas de l'intervention de M. Cardoze (le directeur de la communication de l'OM) devant la Ligue, qui a dit des choses incroyables », confie Aulas.

Aulas a prévu de faire appel