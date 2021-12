Foot - OM

OM - Malaise : Le message fort d’Arkadiusz Milik sur sa situation !

Publié le 11 décembre 2021 à 19h10 par T.M.

Bien qu’il soit opérationnel, Arkadiusz Milik ne joue pas tout le temps avec l’OM. Une situation évoquée par l’attaquant polonais.

Excellent avec l’OM la saison dernière, Arkadiusz Milik était très attendu pour ce nouvel exercice. Alors que les Phocéens ont dû prendre leur mal en patience étant donné que le Polonais était blessé en début de saison, le buteur marseillais est enfin opérationnel. Pour autant, ce n’est pas pour cela que Milik joue à tous les matchs à la pointe de l’attaque de l’OM. Si cette gestion de Jorge Sampaoli ne manque pas de faire réagir, Arkadiusz Milik prend lui son mal en patience, attendant son moment pour enfin signer son grand retour.

« C’est une question de temps »