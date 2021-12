Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Mandanda... Sampaoli règle les dossiers brûlants de l'hiver !

Publié le 21 décembre 2021 à 17h30 par Arthur Montagne

Présent en conférence de presse, Jorge Sampaoli en a profité pour évoquer différents dossiers brûlants que l'OM devra gérer durant le mercato d'hiver.

Le mercato d'hiver approche à grands pas et l'Olympique de Marseille pourrait bien être amené à se renforcer. En effet, Jorge Sampaoli a plusieurs fois affiché sa volonté de voir des recrues débarquer durant le mois de janvier. De nouveau présent en conférence de presse, le technicien argentin en a rajouté une couche ce mardi : « On va probablement perdre Dieng et Gueye. J'ai parlé au président de cette situation. Le club connaît clairement mon analyse pour la 2e partie de saison. On va avoir des réunions à venir pour exposer mes demandes, on verra selon le budget (...) Il y a des corrections à faire. J'en parle au président et au propriétaire. Je leur dis aussi que ça fait très longtemps que le club n'a pas répondu aux attentes du peuple marseillais avec de nombreuses années sans titre. Donc je lie ses exigences populaires à mes demandes sur le marché des transferts. Le président a les mêmes intentions que moi, mais le budget ne dépend pas de moi. Il nous manque deux ou trois joueurs pour terminer cet effectif. On aimerait le faire en janvier, mais c'est lié au budget, si on peut c'est bien, sinon on fera avec les joueurs à disposition . » Mais pour se renforcer, l'OM devra probablement vendre et dans cette optique, plusieurs cas épineux sont à gérer.

Sampaoli veut des recrues