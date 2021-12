Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le départ de Boubacar Kamara se prépare pour janvier !

Publié le 22 décembre 2021 à 16h10 par T.M.

A défaut de partir libre à la fin de la saison, Boubacar Kamara pourrait être venu dès janvier. Et un cador européen serait au rendez-vous pour le joueur de l’OM.

A l’approche du mercato hivernal, le cas de Boubacar Kamara fait de plus en plus parler. Malgré tous les efforts de Pablo Longoria, le joueur de l’OM refuse de prolonger. Par conséquent, le protégé de Sampaoli pourrait s’en aller librement à la fin de la saison. Un gros manque à gagner pour l’OM. Mais le club phocéen pourrait également s’y retrouver un peu avec Kamara et récupérer quelques millions d’euros en le vendant lors du mercato hivernal en janvier.

A Manchester United en janvier ?