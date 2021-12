Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a déjà de gros dossiers pour 2022 !

Publié le 25 décembre 2021 à 16h30 par T.M.

Après avoir réalisé un dernier mercato estival XXL, Pablo Longoria va encore avoir du pain sur la planche pour le recrutement de l’OM. Et déjà de nombreux dossiers sont ouverts sur le bureau du président olympien.

En février dernier, Frank McCourt a opéré un grand changement concernant son projet à l’OM. Alors que les choses commençaient à mal tourner sur la Canebière, le club phocéen est reparti sur de nouvelles bases et pour cela, les clés du camion ont été confiées à Pablo Longoria. Alors que l’Espagnol était directeur sportif, il a été promu président et désormais, il travaille en étroite collaboration avec Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM. Un duo qui a fait des merveilles lors du dernier mercato estival. Alors que l’Argentin attendait de nombreux joueurs pour bâtir un groupe à son image, Longoria a exaucé les souhaits de son entraîneur. Le président de l’OM avait promis une dizaine de recrue et il a tenu promesse. Mais cela ne serait toujours pas assez. Considérant que son effectif est encore un peu court, Sampaoli attend encore des renforts pour le mois de janvier. Mais à l’occasion du prochain mercato estival, cela va également énormément encore bouger au sein de l’effectif. D’ailleurs, Pablo Longoria connait déjà certains de ses dossiers.

L’avenir des joueurs prêtés à régler !