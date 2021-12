Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prévoit du lourd pour 2022 !

Publié le 25 décembre 2021 à 15h30 par T.M.

Lors des précédentes fenêtres des transferts, le Real Madrid a été plutôt calme, dépensant très peu pour attirer de nouveaux joueurs. Mais cette situation ne devrait pas durer et à l’été 2022, Florentino Pérez compterait frapper très fort pour renforcer l’effectif de Carlo Ancelotti.

A l’intersaison, Carlo Ancelotti a enregistré les arrivées de David Alaba et d’Eduardo Camavinga. Si l’Autrichien est arrivé libre du Bayern Munich, le Français aura lui coûté 31M€ pour le débaucher à Rennes. Une dépense à laquelle Florentino Pérez n’était plus forcément habitué. En effet, malgré le statut du Real Madrid, la Casa Blanca avait été plutôt discrète sur le marché des transferts. Les dernières folies remontaient en effet à l’été 2019 avec notamment les arrivées d’Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ou encore Ferland Mendy. Avec cette cure d’austérité, le Real Madrid a ainsi pu mettre plusieurs millions d’euros de côté. Un petit pactole qui pourrait être d’une grande utilité d’ici peu compte tenu des grandes ambitions de Florentino Pérez pour remettre le Real Madrid sur le toit de l’Europe.

Un recrutement XXL pour le Real Madrid ?

Alors que le PSG a frappé très fort lors du dernier mercato estival, le Real Madrid pourrait bien en faire de même lors de la prochaine intersaison. En effet, Florentino Pérez verrait les choses en grand pour l’été 2022. Et quand il s’agit d’évoquer les futures recrues de la Casa Blanca, tous les regards se tournent vers Kylian Mbappé. Ce n’est un secret pour personne, l’attaquant du PSG est le grand rêve du Real Madrid et c’est réciproque. Si Florentino Pérez a tenté de recruter le Français à l’été, cela n’a pas été possible, mais cela pourrait n’être que partie remise. En effet, Mbappé arrive au terme de contrat et alors qu’il sera libre en fin de saison, plus rien ne le retiendra de débarquer au Bernabeu. Et avec Kylian Mbappé, c’est Erling Braut Haaland qui pourrait lui aussi rejoindre Madrid. Florentino Pérez ambitionnerait d’associer les deux futurs meilleurs joueurs du monde et pour le buteur du Borussia Dortmund, il faudra compter 75M€, le montant de sa clause libératoire. Mais il y a également d’autres stars que l’on annonce au Real Madrid pour la saison prochaine. Il est notamment question d’Antonio Rüdiger. Aujourd’hui, l’Allemand de Chelsea est l’un des joueurs les plus courtisés et c’est normal étant donné sa situation contractuelle. Rüdiger est en fin de contrat et ne coûtera donc rien en indemnité de transferts. Et il ne faut également pas oublier Paul Pogba. Annoncé depuis un certain temps maintenant dans le viseur du Real Madrid, le joueur de Manchester United serait toujours une option, d’autant plus qu’il est lui aussi dans sa dernière année de contrat chez les Red Devils.