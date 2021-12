Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit encore financer un gros transfert…

Publié le 25 décembre 2021 à 10h00 par G.d.S.S.

Fortement désiré par Jorge Sampaoli, Gerson a été recruté par l’OM du dernier mercato estival. Mais le club phocéen n’a pas terminé de financer cette opération…

Attendu comme l’un des éléments majeurs de l’OM avec son arrivée en fanfare l’été dernier, Gerson (24 ans) a connu une adaptation difficile en France comme l’a constaté Pablo Longoria dans les colonnes de L’Equipe : « Il a fallu digérer sa première sélection avec le Brésil, qui était l’accomplissement d’une vie. Gerson venait aussi d’enchaîner dix-huit mois de compétition officielle quand il est arrivé à l’OM en juillet, quand les autres joueurs entamaient la préparation estivale à bloc, après leur vacances », a expliqué le président de l’OM pour justifier les difficultés de Gerson. Mais en attendant, il n’a pas encore terminé de financer ce transfert.

L’opération Gerson pourrait atteindre les 30M€

En effet, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de juin dernier, le transfert de Gerson pourrait coûter au total 30M€ à l’OM, et se découpe de la manière suivante : Un montant fixe de 20 millions d’euros pour acquérir 65% du joueur, 5 millions d’euros de bonus, à payer après une saison passée à l’OM, pour acquérir 10% du joueur en plus, soit 75% et 5 millions d’euros de bonus divers, liés aux performances de Gerson à l’OM. En clair, Longoria n’a pas encore terminé de financer ce recrutement.