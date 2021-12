Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tient déjà quatre recrues pour l’été 2022 !

Publié le 25 décembre 2021 à 1h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM a multiplié les opérations sous la forme de prêt avec option d’achat ces derniers mois, Pablo Longoria a assuré que quatre joueurs seraient définitivement transférés l’été prochain.

C’est un fait, l’OM a vécu un mercato estival 2021 particulièrement agité avec onze nouvelle recrues bouclées par Pablo Longoria, et certaines d’entre elles font l’objet d’un prêt assorti d’une option ou d’une obligation d’achat qui sera à lever en fin de saison. Un moyen qui permet à l’OM d’échelonner ses paiements en cette période délicate sur le plan financier, mais Longoria l’assure, plusieurs éléments actuellement prêtés appartiendront définitivement au club phocéen la saison prochaine.

Milik, Guendouzi…