Mercato - Barcelone : Joan Laporta veut gâter Xavi cet hiver !

Publié le 26 décembre 2021 à 20h30 par La rédaction

Tandis que l’officialisation de la venue de Ferran Torres n’est plus qu’une question d’heures, le FC Barcelone n’aurait pas l’intention que ce transfert soit le seul de ce mercato d’hiver.

Il n’y a désormais plus le moindre suspense, Ferran Torres sera la première recrue du FC Barcelone pour cette fenêtre hivernale des transferts. Il est en effet annoncé depuis plusieurs jours qu’un terrain d’entente entre le club catalan et Manchester City a été trouvé en ce sens, et ce alors que l’ancien joueur du Valence CF voulait vraiment revenir en Liga en rejoignant le Barça, club avec lequel il s’engagera pour les cinq prochaines années. L’international espagnol est d’ailleurs d’ores et déjà arrivé dans la cité catalane et devrait passer sa visite médicale ce lundi avant de voir son arrivée être officiellement annoncée par le FC Barcelone.

Le FC Barcelone veut une seconde recrue cet hiver !