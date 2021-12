Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Après Dani Alves, le Barça a bouclé un nouveau renfort hivernal !

En difficulté lors de la première partie de saison, le FC Barcelone chercherait à se renforcer et serait sur le point de s’attacher les services de Ferran Torres. Le joueur de 21 ans pourrait d’ailleurs effectuer ses débuts assez rapidement avec le Barça.

Le FC Barcelone traverse une période difficile depuis quelques temps. Tant du point de vue économique que sportif, le Barça fait face à une situation délicate. De ce fait, Joan Laporta chercherait à bâtir une nouvelle équipe capable de renouer avec le succès sur l’échelle nationale et européenne. Par conséquent, le président catalan voudrait renforcer l’effectif de Xavi lors de ce mercato hivernal et explorerait plusieurs pistes. Quelques noms ont d’ailleurs déjà été liés au club catalan comme Edinson Cavani, Marcus Rashford, Raheem Sterling ou encore Ferran Torres. Ce dernier serait d’ailleurs presque devenu une priorité aux yeux de Xavi. Ayant possiblement perdu sa place dans le onze de Pep Guardiola suite à sa blessure, le joueur de 21 ans pourrait bien faire son retour en Espagne. L’affaire serait d’ailleurs bouclée.

Comme l’explique Mundo Deportivo , l’arrivée de Ferran Torres au FC Barcelone devrait être officialisée ce lundi. L’international espagnol devrait effectuer sa visite médicale en tout début de matinée. Manchester City et le club catalan auraient bel et bien trouvé un terrain d’entente autour d’un transfert à 55M€ avec quelques bonus qui seraient très compliqués à remplir. L’annonce serait d’ailleurs imminente à en croire les informations partagées par journaliste d’ ESPN Moises Llorens sur Twitter . Après avoir recruté Dani Alves, Joan Laporta serait donc bel et bien sur le point d’accueillir un nouveau renfort pour l’effectif de Xavi. Ferran Torres pourrait d’ailleurs faire ses débuts assez rapidement.

