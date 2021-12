Foot - Mercato - Barcelonea

Mercato - Barcelone : Un grand danger pour le Barça avec un protégé de Raiola ?

Publié le 26 décembre 2021 à 22h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Noussair Mazraoui, deux autres clubs pourraient compliquer la tâche du club catalan dans ce dossier.

Après avoir bouclé la venue de Ferran Torres afin de renforcer son attaque, le FC Barcelone semble maintenant vouloir renforcer le flanc droit de sa défense. En effet, le club catalan est annoncé depuis quelques jours sur les traces de Noussair Mazraoui, arrière droit de l’Ajax Amsterdam, en vue de l’été prochain. Son nom aurait même été abordé lors de la réunion entre Joan Laporta et Mino Raiola il y a quelques semaines en Italie. Seulement voilà, malgré son avance dans le dossier, le Barça ferait bien de se méfier de la concurrence dans le dossier.

L’AS Roma et Naples s’intéressent à Noussair Mazraoui