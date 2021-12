Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Barça est en marche pour Haaland !

Publié le 25 décembre 2021 à 23h30 par T.M.

Aujourd’hui, cela n’est plus un secret, le FC Barcelone rêve de recruter Erling Braut Haaland. Et pour avoir toutes ses chances, Joan Laporta avancerait différents pions.

La bataille promet d’être rude pour Erling Braut Haaland. Aujourd’hui au Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait et devrait s’en aller à la fin de cette saison. En effet, à l’été, Haaland disposera d’une clause libératoire de 75M€. De quoi intéresser les plus grands clubs européens. Le PSG et le Real Madrid seraient très intéressés, mais dernièrement, c’est le FC Barcelone qui a semble-t-il le plus avancé. Joan Laporta, président blaugrana, a rencontré Mino Raiola pour discuter d’un transfert d’Erling Braut Haaland. A voir maintenant si le Barça réussira à rafler la mise…

Mazraoui pour avoir Haaland ?