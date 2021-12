Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse bataille attend Xavi pour ce protégé de Raiola !

Publié le 25 décembre 2021 à 22h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Ajax, Noussair Mazraoui aurait alerté le FC Barcelone. A tel point que Xavi aurait déjà lancé les grandes manoeuvres pour boucler un joli coup à 0€ avec le défenseur marocain. Toutefois, le coach du Barça serait en concurrence avec Naples et l'AS Rome sur ce dossier.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Noussair Mazraoui quittera l'Ajax librement et gratuitement à l'été 2022 s'il ne prolonge pas d'ici là et n'est pas vendu en janvier. Conscient de la situation, le Barça se serait positionné sur ce dossier. Selon les dernières informations de Sport.es , Xavi étudierait même la possibilité d'échanger Noussair Mazraoui et Sergino Dest lors du mercato hivernal. Toutefois, le coach du FC Barcelone serait soumis à une lourde concurrence pour le défenseur de l'Ajax.

Naples et l'AS Rome également dans le coup pour Mazraoui ?