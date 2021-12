Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola ouvre la porte pour Erling Haaland !

Publié le 28 décembre 2021 à 10h45 par Th.B.

Songeant à Erling Braut Haaland dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, le PSG pourrait voir Mino Raiola faciliter le départ du Norvégien du Borussia Dortmund. Explications.

En marge du prochain mercato estival, le PSG serait susceptible de perdre Kylian Mbappé, soit à l’expiration de son contrat. Certes, le directeur sportif Leonardo a dernièrement fait savoir à Europe 1 et au JDD qu’il ne comptait pas baisser les bras quant à une éventuelle signature du clan Mbappé pour le renouvellement du contrat en question. Cependant, le Real Madrid serait en coulisse déjà convaincu que le champion du monde tricolore troquera la tunique du PSG pour celle des Merengue à la prochaine intersaison. Pour ce qui est de la succession de Mbappé au Paris Saint-Germain, les dirigeants du club de la capitale songent à Erling Braut Haaland comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité en août dernier. Et entre Mino Raiola et le Borussia Dortmund, club où Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec une clause libératoire à 75M€ effective en 2022, il existerait visiblement un désaccord sur la suite des opérations.

« Raiola veut le faire partir du Borussia Dortmund »