Mercato - PSG : Leonardo veut boucler une vente à 20M€ !

Publié le 28 décembre 2021 à 9h15 par T.M.

Jouant aujourd’hui les seconds rôles au PSG, Abdou Diallo pourrait bien s’envoler vers le Milan AC en janvier. Reste à réponse aux conditions de Leonardo.

Le mercato hivernal s’accélère déjà au PSG dans le sens des départs. Ce lundi, le club de la capitale a officialisé le départ de Rafinha. Le Brésilien a été prêté sans option d’achat à la Real Sociedad. Mais au cours du mois de janvier, d’autres joueurs de Mauricio Pochettino vont suivre et prendre la porte de sortie. Leonardo veut opérer une gros dégraissage et Abdou Diallo pourrait en faire partie. L’avenir du Sénégalais pourrait s’écrire au Milan AC. Suite à la blessure de Simon Kjaer, les Lombards auraient notamment entamé des discussions avec le clan Diallo et le PSG.

Le prix est fixé !