Mercato - PSG : Un ancien du PSG vient torpiller les plans de Leonardo !

Publié le 27 décembre 2021 à 23h45 par A.C.

Layvin Kurzawa et Abdou Diallo semblent être des candidats potentiels à un départ, alors que Leonardo souhaiterait vendre plusieurs joueurs au Paris Saint-Germain.

Le mercato hivernal n’a pas encore commencé, mais Leonardo semble déjà avoir bouclé sa première vente. Très peu utilisé par Mauricio Pochettino cette saison, Rafinha serait sur le point de rejoindre la Real Sociedad, avec le Paris Saint-Germain qui aurait décidé de prendre en charge une partie de son salaire. Le Brésilien ne sera toutefois que le premier, puisque plusieurs noms de potentiel partants ont fuité ces dernières semaines, avec également Layvin Kurzawa et Abdou Diallo. Les deux joueurs du PSG auraient la cote en Serie A avec l’Inter, qui rechercherait un joueur pouvant évoluer au poste de latéral gauche.

L’Inter fonce sur Digne