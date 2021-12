Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kurzawa a fait une annonce retentissante à Leonardo !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h45 par A.D.

Alors qu'il n'entre pas du tout dans les plans du PSG, Layvin Kurzawa aurait fait savoir qu'il voulait partir. D'ailleurs, certains agents l'auraient déjà proposé à la Lazio il y a quelques semaines.

Lors de l'été 2015, le PSG a lâché environ 25M€ pour arracher Layvin Kurzawa à l'AS Monaco. Et après six saisons et demie à Paris, l'arrière gauche français serait plus que jamais parti pour faire ses valises. Depuis le début de la saison, Layvin Kurzawa n'a disputé que quelques minutes lors du Trophée des Champions. Une situation qui le condamnerait à partir au mois de janvier. D'ailleurs, Layvin Kurzawa aurait déjà pris les choses en main pour relancer sa saison et sa carrière dans un nouveau club.

Layvin Kurzawa aurait annoncé qu'il voulait quitter le PSG