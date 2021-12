Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation surréaliste sur la première recrue de Dupraz !

Publié le 27 décembre 2021 à 12h10 par A.M.

Libre depuis la rupture de son contrat au Séville FC, Joris Gnagnon doit s'engager avec l'ASSE, mais sa condition physique pose clairement problème.

Avec les nombreux départs à la CAN et un maintien à assurer, l'ASSE doit impérativement se renforcer très rapidement afin de ne pas vivre un mois de janvier cauchemardesque. Dans cette optique, de nombreux noms circulent à l'image de Bakary Sako, Jean-Philippe Mateta ou encore Zinedine Ferhat. Mais la première recrue stéphanoise de l'hiver sera bel et bien Joris Gnagnon, libre de tout contrat, et dont l'arrivée sera effective à partir du 1er janvier.

Gnagnon pas disponible avant... mars ?