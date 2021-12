Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz tente un très joli coup en Ligue 2 !

Publié le 27 décembre 2021 à 9h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs, l'ASSE pourrait tenter d'attirer Zinedine Ferhat qui ne joue plus à Nîmes et qui n'a pas été convoqué par Djamel Belmadi pour disputer la CAN avec l'Algérie.

Ce n'est un secret pour personne, l'ASSE va devoir se renforcer durant le mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Et pour cause, plusieurs joueurs vont se rendre au Cameroun pour y disputer la CAN qui se déroule du 9 janvier au 6 février, ce qui va considérablement affaiblir l'effectif des Verts qui luttent pour leur maintien en Ligue 1. Dans cette optique, Pascal Dupraz espère pouvoir compter sur des renforts dès le début du mois de janvier et le club du Forez est déjà très actif en coulisses.

L'ASSE pourrait relancer Ferhat