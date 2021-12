Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va perdre une bataille à 0€ à cause… d’Ancelotti !

Publié le 27 décembre 2021 à 6h15 par Th.B.

Bien que Leonardo soit sur les rangs pour boucler la venue d’Antonio Rüdiger, le PSG pourrait voir le Real Madrid lui griller la priorité.

Véritable taulier de la défense de Chelsea depuis la nomination de Thomas Tuchel en janvier dernier, Antonio Rüdiger va entrer dans les six derniers mois de son contrat chez les Blues . L’international allemand de 28 ans serait susceptible de ne pas prolonger son contrat. Selon The Daily Telegraph , le vestiaire du Real Madrid serait d’ores et déjà persuadé qu’Antonio Rüdiger rejoindra le club merengue. De quoi contrecarrer les plans de Leonardo ? Le directeur sportif du PSG aurait des vues sur Rüdiger. Néanmoins, le Real Madrid pourrait bien prendre de vitesse Leonardo et les dirigeants du PSG.

Le Real Madrid prêt à accueillir Rüdiger cet hiver ?