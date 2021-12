Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club était prêt à tout pour attirer un indésirable de Pochettino !

Publié le 27 décembre 2021 à 3h30 par A.M.

Alors que Rafinha va rejoindre la Real Sociedad, Jokin Aperribay, président du club basque, dévoile les coulisses des négociations.

Le grande opération dégraissage dans laquelle s'est lancée le PSG est déjà bien lancée. Et pour cause, Rafinha, qui n'entrait plus dans les plans de Mauricio Pochettino, va être prêté à la Real Sociedad jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat. Cela permettra au PSG d'économiser une partie de son salaire jusqu'en juin prochain. Et le président du club basque, Jokin Aperribay, confirme cette opération.

La Real Sociedad voulait vraiment Rafinha