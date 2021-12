Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Deux départs colossaux a prévoir cet hiver ?

Publié le 27 décembre 2021 à 3h15 par A.M.

Bien que Jorge Sampaoli ait réclamé des renforts pour le mois de janvier, il semblerait que l'OM débute son mercato par des départs, et non des moindres.

A quelques heures de l'ouverture du mercato, l'OM semble déjà très actif en coulisses et prépare le mois de janvier avec ambition. Jorge Sampaoli a réclamé des renforts afin de mener à bien ses ambitions de terminer sur le podium de la Ligue 1 et de remporter la Ligue Europa Conférence. Mais pour recruter, Pablo Longoria devrait être dans l'obligation de vendre. Et cela tombe bien, plusieurs départs seraient en négociations, mais pas forcément ceux qui était envisagés.

Mandanda proposé à Monaco, Gerson en Premier League ?