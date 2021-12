Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au Real Madrid, ça s’emballe pour un joli coup de Leonardo !

Publié le 26 décembre 2021 à 18h30 par Th.B.

Le Real Madrid pourrait mettre le feu à un dossier chaud de Leonardo, à savoir l’opération Antonio Rüdiger. Que ce soit au sein du vestiaire merengue ou dans le staff de Carlo Ancelotti, on s’attendrait à voir la piste défensive à 0€ du PSG… débarquer au sein de la capitale espagnole…

Au cours du dernier mercato estival, Leonardo a mis la main sur pas moins de quatre agents libres. Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum ont tous déposé leurs valises au Paris Saint-Germain. Le directeur sportif du PSG aurait à présent des vues sur d’autres joueurs pouvant se retrouver l’été prochain dans la même situation contractuelle. C’est notamment le cas d’Antonio Rüdiger. Sous contrat à Chelsea jusqu’en juin prochain, l’international allemand de 28 ans aurait vu Leonardo s’entretenir avec son beau-frère et agent dernièrement selon Sport BILD . Cependant, le Real Madrid serait également sur les rangs pour le défenseur central des Blues et ne ferait absolument pas de figuration. Néanmoins, Carlo Ancelotti a confié pour AS vendredi qu’aucune recrue n’était attendue pour cet hiver. « Non, je ne vais pas demander des joueurs cet hiver. Je vais demander ce que tout le monde souhaite : que la pandémie cesse et que nous puissions vivre l'avenir en bonne santé. Joyeux Noël et meilleurs vœux pour la nouvelle année à tous les madridistas ». Ce dimanche, la tendance semblerait avoir évoluée à Madrid sur la question. Ou du moins, à propos du dossier Rüdiger.

Le vestiaire du Real Madrid confiant pour Rüdiger…

Selon les informations de The Daily Telegraph , les joueurs du Real Madrid n’auraient que peu de doutes quant à l’éventuelle arrivée d’Antonio Rüdiger à la fin de la saison. Certes, le journaliste Ekrem Konur a expliqué ce dimanche que Carlo Ancelotti réclamerait la venue du défenseur de Chelsea dès cet hiver. Néanmoins, le média britannique, cela s’écrirait plus pour l’été prochain alors que les dirigeants de Chelsea n’auraient toujours pas reçu le moindre encouragement de la part du clan Rüdiger quant à une potentielle prolongation de contrat. En effet, depuis la dernière intersaison et l’offre rejetée par l’international allemand pour un salaire hebdomadaire de 165 000€. Et les représentants de Rüdiger auraient montré que peu de signes clairs concernant une volonté de négocier une prolongation de contrat.

