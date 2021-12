Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bombe bientôt lâchée par le Real Madrid pour Mbappé ?

Publié le 26 décembre 2021 à 16h45 par B.C.

À partir du 1er janvier 2022, Kylian Mbappé sera autorisé à entamer des discussions officielles avec un autre club en vue de la saison prochaine. Une situation dont souhaite profiter le Real Madrid, mais Florentino Pérez sera dans l’obligation d’en informer le PSG. Explications.

Le moment fatidique approche pour Kylian Mbappé. Désireux de quitter le PSG lors du dernier mercato estival, l’international français n’a pas été autorisé par son club à rejoindre le Real Madrid, mais la situation a évolué depuis. En ne prolongeant pas son contrat qui prend fin à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est désormais en position de force pour son avenir et pourra entamer les discussions avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue du prochain exercice. Une situation qui n’a bien évidemment pas échappé au Real Madrid, annoncé comme le grand favori pour récupérer Kylian Mbappé. D’après la presse espagnole, Florentino Pérez compte boucler ce dossier dès que possible, mais le président merengue ne pourra pas agir légalement dans le dos du PSG.

Le Real Madrid devra prévenir le PSG pour Mbappé