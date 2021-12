Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo face à un terrible dilemme pour Mauro Icardi !

Publié le 26 décembre 2021 à 15h45 par B.C.

Alors que le PSG va chercher à se séparer de plusieurs éléments lors du prochain mercato hivernal, l’avenir de Mauro Icardi resterait de son côté très incertain.

Si le mercato estival a été synonyme d’arrivées XXL du côté du PSG, qui a notamment enregistré les venues de Lionel Messi et Sergio Ramos, le mercato hivernal pourrait de son côté être marqué par plusieurs départs au sein du club parisien. Telle serait en tout cas la volonté de Leonardo, qui souhaiterait empocher plus de 100M€ d’ici à la fin de la saison. Plusieurs joueurs sont notamment concernés par le dégraissage espéré par le PSG, et le nom de Mauro Icardi a notamment été évoqué avec insistance. L’attaquant argentin n’est plus que l’ombre de lui-même depuis un certain temps, amenant Leonardo à envisager son départ, d’autant que la Juventus serait prête à le recruter. Cependant, il n’est pas impossible que le PSG décide finalement de conserver son joueur.

Incertitude pour l’avenir d’Icardi