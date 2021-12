Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prend une énorme décision pour le feuilleton Icardi !

Publié le 24 décembre 2021 à 13h30 par Th.B.

Alors que le PSG travaillerait avec la Juventus sur un prêt avec option d’achat de Mauro Icardi, le nom d’Arthur Melo reviendrait dans les discussions. Néanmoins, la Vieille Dame ne jouerait pas carte sur table pour le Brésilien puisqu’il serait proposé à plusieurs clubs européens. Et en outre, le directeur sportif Leonardo aurait balayé d'un revers de main cette éventualité.

Et si Mauro Icardi quittait le PSG seulement un an et demi après son transfert définitif ? Ayant globalement apporté satisfaction au cours des six premiers mois de son prêt convenu avec l’Inter à l’été 2019, l’international argentin a rapidement témoigné de la volonté du directeur sportif Leonardo de l’intégrer sur la durée à l’effectif du PSG. Et ces derniers temps, Icardi s’est plus fait remarquer pour ses frasques en dehors du terrain et ses problèmes conjugaux avec sa conjointe qui est également son agent Wanda Nara que pour ses performances avec le PSG. D’ailleurs, il est régulièrement question d’un potentiel départ de Mauro Icardi au cours du mercato hivernal à venir. L’attaquant du PSG et Rafinha semblent être les deux dossiers les plus chauds du Paris Saint-Germain au rayon des départs. Et en ce qui concerne l’ancien de la Sampdoria et de l’Inter, un retour en Italie serait l’option la plus probable. Prétendante de longue date, la Juventus serait particulièrement emballée par l’idée de mettre la main sur Icardi après un échec l’été dernier révélé par Fabrizio Romano.

Un échange Icardi-Arthur en discussion ? Pas vraiment

Et pour ce faire, un échange de joueurs serait dans les tuyaux. Dans la journée de jeudi, le journaliste de Sky Sport Rudy Galetti a affirmé sur son compte Twitter que des négociations en interne auraient lieu entre la Juventus et le PSG pour un prêt payant de six mois s’élevant à 3M€. Une option d’achat avoisinant le montant de 25M€ serait également négociée lorsque l’inclusion d’Arthur Melo serait plus qu’une simple possibilité à ce jour. Cependant, afin de donner leur aval, que ce soit au sein du clan Icardi ou du comité de direction du PSG, on attendrait de la Juventus que l’option d’achat en question soit obligatoire et automatique. Pour ce qui est de ce point, le flou règnerait. En revanche, en ce qui concerne la potentielle disponibilité d’Arthur, le PSG n’aurait pas à s’en faire à ce sujet. Selon les informations divulguées par Duncan Castles sur le plateau de The Transfer Window Podcast, Massimiliano Allegri ne serait pas un féru du profil du milieu de terrain brésilien de la Juventus. L’entraîneur de la Juve ne voudrait pas spécialement le conserver dans son effectif. De bon augure pour le PSG ? Ce ne serait pas vraiment d'actualité. En effet, selon la Gazzetta dello Sport , les dirigeants du PSG auraient de toute façon refuser de mener à bien l'opération Icardi en acceptant notamment d'inclure Arthur Melo dans l'effectif de Mauricio Pochettino. Directeur sportif du PSG, Leonardo voudrait, au pire, un prêt avec option d'achat.

La Juventus teste le marché pour Arthur Melo…