Mercato : PSG, Barça... Le rendez-vous est pris pour ce protégé de Raiola !

Publié le 26 décembre 2021 à 15h30 par Dan Marciano

Malgré la volonté de la Juventus de le conserver, Mino Raiola pourrait trouver un nouveau club à Matthijs de Ligt. Le PSG, le Barça et Tottenham font partie des équipes intéressées par le défenseur.

Agent réputé, Mino Raiola devrait faire parler de lui dans les prochains mois. Dans l’ombre, il va tenter de trouver une nouvelle équipe à Erling Haaland (Borussia Dortmund). Agé de 21 ans, l’attaquant pourrait passer à l’étape supérieure et intégrer une équipe de prestige comme le Real Madrid. Le PSG suit aussi sa situation selon les informations exclusives du 10 Sport.com. Mais ce n’est pas tout puisque Mino Raiola va également s’activer pour répondre aux demandes de Matthijs de Ligt. Lié à la Juventus jusqu’en 2024, le défenseur central ne serait pas heureux en Serie A et aurait demandé à son agent de lui trouver une nouvelle formation. « Matthijs de Ligt est maintenant prêt pour une nouvelle étape, il le pense aussi » avait confié Raiola. Mais quelles équipes pourraient accueillir De Ligt.

Le PSG, le Barça et Tottenham sur le coup

Lors d’un entretien accordé à Nos, l’agent italo-néerlandais a apporté un élément de réponse : « Je pense que nous savons tous quels clubs citer pour Matthijs de Ligt comme prochaine étape. Nous verrons cet été. La Premier League ? Ça peut être Barcelone aussi, ou le Real Madrid ou le Paris Saint-Germain ». Le Real Madrid ne se serait pas encore manifesté, contrairement au PSG et au FC Barcelone. Selon les informations de Calciomercato.com , ces deux équipes auraient avancé leurs pions dans ce dossier De Ligt. Le club parisien aurait inscrit le nom du défenseur sur sa short-list et pourrait passer à l’action dans les prochains mois. Quant au FC Barcelone, il a approché à de nombreuses reprises la Juventus, sans formuler d’offre concrète. Un dossier délicat pour la formation blaugrana , fragilisé par de grosses difficultés financières. Toujours selon le portail italien, Tottenham aurait aussi coché le nom du défenseur central.

