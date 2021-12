Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut garder espoir avec ce chouchou de Tuchel !

Publié le 23 décembre 2021 à 22h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin 2022 avec Chelsea, Antonio Rüdiger ne semblerait toujours pas être décidé à prolonger avec les Blues. Le PSG surveillerait attentivement ce dossier, tout comme d'autres géants européens.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a enchaîné d'incroyables coups à 0€ sur le marché des transferts. En effet, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et Lionel Messi ont signé en faveur de Paris sans que le club de la capitale ne débourse la moindre indemnité de transfert. Ainsi, Leonardo compterait réitérer cette stratégie l'été prochain et ciblerait notamment Antonio Rüdiger. L'Allemand est en fin de contrat avec Chelsea et tarderait à renouveler son bail avec les Blues .

Rüdiger décidé à se retrouver libre cet été ?