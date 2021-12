Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti annonce clairement la couleur pour cet hiver !

Publié le 24 décembre 2021 à 21h30 par Th.B.

Le Real Madrid semblerait être bien parti pour boucler plusieurs gros dossiers à l’occasion du prochain mercato estival. Cependant, en ce qui concerne la fenêtre hivernale des transferts, Carlo Ancelotti a tenu à clairement savoir qu’il ne devrait pas y avoir de mouvements dans le sens des arrivées.

Depuis le début de la saison, le Real Madrid version Carlo Ancelotti marche littéralement sur l’eau. Que ce soit en Liga ou en Ligue des champions, les Merengue ne se sont inclinés qu’à une seule reprise dans les deux compétitions. Résultat ? Avec une rencontre disputée de plus que le FC Séville, le Real Madrid compte 12 points que son dauphin en Liga et s’est aisément qualifié lors des phases de poules en Ligue des champions pour les 1/8èmes de finales de C1. En outre, le technicien italien semble enfin être parvenu à tirer le meilleur des capacités de Vinicius Jr qui forme un duo très prolifique avec Karim Benzema depuis le coup d’envoi de la saison. De quoi permettre à Ancelotti de ne pas faire une liste de cadeaux de Noël en marge du marché des transferts hivernal.

« Je ne vais pas demander des joueurs cet hiver »