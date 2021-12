Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une surprise se prépare pour l’avenir de Dario Benedetto ?

Publié le 24 décembre 2021 à 19h30 par T.M.

Durant l’été, l’OM a réussi à se débarrasser de Dario Benedetto en le prêtant à Elche. Mais contractuellement, l’Argentin reste donc toujours un joueur phocéen. Une situation qui pourrait toutefois prochainement changer.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt à la tête de l’OM, la recherche du « grantatakan » fait énormément parler sur la Canebière. Et à l’été 2019, les Phocéens pensaient tenir l’heureux élu en la personne de Dario Benedetto. Alors directeur sportif de l’OM, Andoni Zubizarreta avait tenté un pari avec l’Argentin en allant le chercher à Boca Juniors, alors qu’il n’avait jamais joué en Europe. De quoi faire naitre certaines interrogations. Toutefois, sur le terrain, Benedetto avait répondu à ses détracteurs avec de bonnes performances, mais cela n’aura duré que quelques mois. Au fil du temps, le buteur de 31 ans, finissant par être poussé sur le banc de touche en janvier dernier avec l’arrivée d’Arkadiusz Milik. Et l’arrivée de son compatriote argentin, Jorge Sampaoli, sur le banc de l’OM, n’aura rien changé pour Dario Benedetto qui a été invité à partir durant le mercato estival. L’ancien de Boca Juniors s’est alors envolé pour l’Espagne et Elche, où il a été prêté, avec option d’achat.

Un retour à Boca Juniors pour Benedetto ?