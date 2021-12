Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a lancé un gros ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 24 décembre 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait quitter le club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas très vite. Conscients de la situation, Xavi et Joan Laporta auraient accéléré les démarches pour que le Français paraphe un nouveau bail avec le Barça. Et pour ne pas se retrouver dos au mur en janvier, la direction catalane exigerait qu'Ousmane Dembélé lui donne une réponse définitive quant à son avenir dans les prochains jours.

Lors de l'été 2017, le FC Barcelone a vécu un terrible cauchemar. En effet, le PSG a fait sauter la clause libératoire à 222M€ de Neymar. Pris de court, le Barça s'est empressé de trouver un successeur à la star brésilienne. Et le club catalan a décidé de miser sur Ousmane Dembélé, qui brillait du côté du Borussia Dortmund. Pour faire plier la direction du BVB , le FC Barcelone a signé un chèque de près de 135M€. Toutefois, le transfert d'Ousmane Dembélé n'a pas du tout été rentable pour l'écurie blaugrana. Peu épargné par les pépins physiques, le champion du monde français n'a pas pu enchainer les matchs de haute volée depuis sa signature au FC Barcelone. Une situation qui aurait pu provoquer son départ à plusieurs reprises lors des dernières fenêtres de transferts. Et alors qu'Ousmane Dembélé sera en fin de contrat le 30 juin, le Barça a totalement changé son fusil d'épaule vis-à-vis de lui. Pour ne pas revivre le scénario Lionel Messi, parti pour 0€ au PSG l'été dernier, Joan Laporta ferait tout son possible pour convaincre Ousmane Dembélé de prolonger.

Xavi veut une réponse finale de Dembélé dans les prochains jours

Selon les informations de Marca , divulguées ce vendredi matin, Joan Laporta, qui a lancé les négociations il y a plus de six mois, aurait intensifié les contacts avec Ousmane Dembélé pour le convaincre de parapher un nouveau bail. Et alors que le Français se montrerait réceptif, le président du Barça serait optimiste ; bien que ce dossier serait encore très loin d'être bouclé. Alors qu'Ousmane Dembélé pourra négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix le mois prochain, Xavi et Joan Laporta voudraient à tout prix le faire rempiler avant le 1er janvier. Pour remplir cette mission, les deux patrons catalans auraient lancé un ultimatum à Ousmane Dembélé. En effet, comme l'a indiqué le média espagnol, Joan Laporta et Xavi exigeraient une réponse définitive de leur numéro 7 dans les prochains jours.

Ousmane Dembélé vendu en janvier s'il n'est pas prolongé ?