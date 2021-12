Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi chamboule totalement ses plans au Barça pour cet hiver !

Publié le 24 décembre 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Edinson Cavani figurerait sur les tablettes du FC Barcelone en vue du mercato hivernal. Mais alors que Ferran Torres serait sur le point de signer au Barça, Xavi ne considérerait plus du tout le recrutement d'El Matador comme une priorité. Sachant qu'il pourrait perdre Samuel Umtiti, Sergino Dest ou encore Oscar Mingueza au mois de janvier, le coach catalan devrait privilégier le recrutement d'un défenseur. Et Cesar Azpilicueta pourrait être l'heureux élu.

Après avoir marqué l'histoire du PSG, Edinson Cavani est parti librement et gratuitement à l'été 2020 et s'est engagé en faveur de Manchester United. Arrivé il y a seulement un an et demi chez les Red Devils , El Matador pourrait faire ses valises et prendre le large au mois de janvier. Sous contrat jusqu'au 30 juin, Edinson Cavani aimerait relever un tout nouveau défi dès cet hiver. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone. Alors que le Barça est totalement passé à côté de son début de saison, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. Ayant pour mission de sauver le navire catalan, le coach espagnol aurait l'intention de frapper un grand coup sur le marché hivernal. Dans cette optique, l'ex-capitaine du FC Barcelone souhaiterait renforcer son attaque. Et pour remplir cette tâche, Xavi aurait coché le nom d'Edinson Cavani. Toutefois, l'ex-entraineur d'Al-Sadd aurait décidé de changer son fusil d'épaule pour le meilleur buteur de l'histoire du PSG à cause de Ferran Torres.

A cause de Ferran Torres, Xavi oublie Cavani pour Azpilicueta