Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Arrivées, départs... Xavi a tracé sa feuille de route pour l'hiver !

Publié le 23 décembre 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Le FC Barcelone est dans l'obligation de vendre s'il souhaite accueillir Ferran Torres, mais aussi un attaquant qui pourrait être Edinson Cavani.

Tenu en échec par le FC Séville mardi dernier (1-1), le FC Barcelone compte 18 points de retard sur le leader, le Real Madrid, en championnat. Distancé en Liga et éliminé de la Ligue des champions, le club catalan va tenter de se renforcer lors du prochain mercato hivernal afin de bien terminer la saison et performer en Europa League. Malgré ses grosses difficultés financières, le FC Barcelone est sur le point de boucler un dossier à 55M€. Comme l’a indiqué la presse espagnole ce mercredi, la formation blaugrana serait tout proche de trouver un accord avec Manchester City pour le transfert de Ferran Torres. « Ce n’est pas encore fait officiellement. Je sais qu’ils sont en train de négocier. C’est proche, c’est tout. Ce sera fait quand le club l’annoncera » a lâché Pep Guardiola en conférence de presse. L’international espagnol ne devrait pas être la seule recrue catalane puisqu’Edinson Cavani (Manchester United) pourrait aussi débarquer dans les prochains jours. Mais afin de boucler l’arrivée des deux recrues et incorporer Nico Gonzalez et Gavi dans l’équipe première, le FC Barcelone va devoir dégraisser son effectif.

Xavi va passer un gros coup de balai

Afin de respecter les règles établies au sujet de la masse salariale et du fair-play financier, le FC Barcelone va devoir se séparer de plusieurs éléments comme l’a indiqué le journaliste d’ Eurosport Felix Martin : « Le Barça envisage de se débarrasser de nombreux joueurs dans cette fenêtre de transfert hivernale : Lenglet, Coutinho, Sergiño Dest ou encore Ter Stegen sont quelques-uns des noms que Xavi serait prêt à vendre s'ils recevaient des offres intéressantes ». Selon Mundo Deportivo , Coutinho et Dest pourraient atterrir en Premier League. Le premier à Tottenham, le second à Manchester City. Prêté par le FC Séville jusqu’à la fin de la saison, Luuk de Jong aurait aussi de grandes chances de partir et aurait des touches aux Pays-Bas et en Turquie. Arrivé, lui aussi, lors du dernier mercato estival, Yusuf Demir pourrait prendre la direction de la Bundesliga. Quant à Samuel Umtiti, Benfica aurait coché son nom. Grâce à ces ventes, le FC Barcelone espère amasser plusieurs dizaines de millions d’euros. Mais pas question pour le club catalan de faire des folies.

Le Barça ne fera pas de folies